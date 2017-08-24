Amerika Açık'ta elemelerin ikinci gününde kortlarda Türk rüzgarı esti. New York'ta ana tablo mücadelesi mücadelesi veren dört temsilcimiz de ilk tur maçlarını kazanıp ana tablo rüyalarını devam ettirdi.





Korta ilk çıkan İpek Soylu, yılın son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'a galibiyetle başladı. Ev sahibi ülkeden Amanda Anisimova'yı üç sette saf dışı bırakan Soylu, elemelerin ikinci turuna ilerledi.













Klasmanda kendisinden 20 sıra geride 183. basamakta yer alan 2001 doğumlu Anisimova karşısında birinci servislerinden %68'le puan çıkardığı maçı 6-2, 0-6, 6-0 kazanan Soylu, ana tablo yolunda ilk adımı attı.





Slam arenasında teklerde ikinci kez ana tabloda yer almayı amaçlayan İpek, Amerika Açık elemeleri ikinci turunda Avustralyalı raket Lizette Cabrera ile kozlarını paylaşacak.





BAŞAK'TAN SÜPER GERİ DÖNÜŞ

2011 ve 2012'de gençler kategorisinde ter döktüğü Amerika Açık'a beş yıl sonra geri dönen Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda Alman rakibi Dinah Pfizenmaier'i 6-7, 6-4, 6-3'le mağlup etti. 5-3'lük üstünlüğünü koruyamadığı ve iki set puanı kaçırdığı açılış setini 7/4'lük tie-break neticesinde yitiren Eraydın, eski bir ilk 100 oyuncusu Pfizenmaier karşısında ikinci sette de 3-0 geriye düştü.





Ancak pes etmeyen karakterini bir kez daha korta yansıtan klasmanın 172. basamağındaki milli tenisçi, setteki son yedi oyunun altısını hanesine yazdırdı ve 6-4'le setleri dengeledi.





Başak, 3-0 öne fırladığı final setinde rakibine geri dönüş izni vermedi. Bu seti de 6-3'le cebine koyan Eraydın, 2 saat 10 dakika sonunda ikinci tur biletini kaptı ve Slovak Viktoria Kuzmova ile eşleşti.





CEM'DEN İLK SLAM GALİBİYETİ

Kariyerinin ilk slam mücadelesini Amerika Açık'ta veren 21 yaşındaki milli raket Cem İlkel, elemelerin ilk turunda William Blumberg'e set şansı tanımadı.





Genç Amerikalı rakibinin servisini dört kez kırdığı maçta birinci servislerinden %74'le puan çıkaran İlkel, 69 dakika sonunda 6-2, 6-4'le galibiyete uzandı. Flushing Meadows'ta ana tablo iddiasını sürdüren Cem, elemelerin ikinci turunda bir diğer ev sahibi ülke oyuncusu Michael Mmoh ile kozlarını paylaşacak.





SERİYİ ÇAĞLA TAMAMLADI



Amerika Açık'ta son olarak korta çıkan Çağla Büyükakçay da ilk maçını kazanıp ikinci eleme turuna yükseldi.





Geçen sene ana tabloda ikinci tur oynama başarısı gösterdiği organizasyonda elemelerdeki ilk sınavını Sırp Ivana Jorovic önünde veren Büyükakçay, 6-2 ile kazandığı birinci setin ardından ikinci sette süper bir geri dönüş gerçekleştirdi.













2015 TEB Ankara Cup finalinde boyun eğdiği Jorovic karşısında bu seti 1-5'ten çevirirken bir de set puanı savuşturan Büyükakçay, hanesine yazdırdığı arka arkaya altı oyunla 7-5'e ulaştı ve maça noktayı koydu.





Bir buçuk saat süren mücadeleden 6-2, 7-5'le üstün ayrılarak Amerika Açık elemelerine iyi bir başlangıç yapan Çağla, ikinci turda 18 numaralı seribaşı Britanyalı Naomi Broady ile karşı karşıya gelecek.



