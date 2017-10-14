Nadal'ın, kendisini doping yapmakla suçladığı Roselyne Bachelot'a karşı açtığı davada ilk celse tamamlandı, İspanyol tenisçi, Bachelot'un iddialarına karşı 100.000 Euro tazminat talep etti.

Roselyne Bachelot, geçen senenin Mart ayında Nadal'ın 2012'deki tendon sakatlığı esnasında doping içeren maddeler kullandığını ileri sürmüştü. Fransa'da 3 yıllık bir süre zarfında Spor Bakanı olarak görev yapan Bachelot, 2016 yılında bir TV kanalındaki konuşmasında "Nadal'ın 7 ay süreyle kortlardan uzak kalmasının altında yatan asıl sebebin doping kontrollerinden pozitif çıkma endişesi olduğu biliniyor, bir kontrolde pozitif çıkmıştı ve bunu da sakatlık mazeretiyle örttü" ifadelerinde bulunmuştu.

Dünyaca ünlü tenisçi Nadal, Bachelot'un bu açıklamalarını iftira olarak nitelendirirken avukatı Patrick Maisonneuve ise "Bakan konumundaki bir kişinin yaptığı bu açıklamaların, müvekkilimin imzaladığı sponsorluk anlaşmalarını olumsuz yönde etkilemesi son derece muhtemeldir" açıklamasında bulundu.



Bachelot'un avukatı ise "Müvekkilim sadece aralarında Belçikalı Rochus ve Avusturyalı Kollerer'in de bulunduğu bazı tenisçilerin açıklamalarını tekrar etmiştir, bu açıklamalar nedeniyle Nadal'ı terkeden bir sponsor da yoktur" açıklamalarında bulundu.

Dünya 1 numarası Rafael Nadal, geçen senenin Nisan ayında Bachelot'a karşı dava açmış ve o dönem yaptığı açıklamasında "Bu davayı açmaktaki amacım sadece onurumu ve bir sporcu olarak sahip olduğum imajımı korumak değil, aynı zamanda kariyerim boyunca arkasında durduğum değerleri de savunmak için böyle bir adım attım" ifadelerinde bulunmuştu.

Nadal'ın kazanması halinde parayı yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıkladığı davada karar 16 Kasım'da belli olacak.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net



