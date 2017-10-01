Başkent Pekin'in ev sahipliğinde düzenlenen Çin Açık tenis turnuvasında ilk finalist Rafael Nadal oldu. Kariyerinde sadece bir kez yenildiği rakibine onuncu karşılaşmalarında da şans tanımayarak bu turnuvada iki yıl aradan sonra tekrar finale yükselmeyi başaran İspanyol tenisçi, aynı zamanda sezonun 60 galibiyete ulaşan ilk ismi olmayı da başardı.

İlk seti 35 dakikada 6-3 ile hanesine yazdıran dünya 1 numarası, ikinci sete de servis kırarak başladı ve maçta avantajı tamamen eline geçirdi, ancak bu noktadan sonra büyük bir direnç ortaya koyan Grigor Dimitrov geriden geldiği bu seti 6-4 kazandı ve maçı final setine taşıdı.

Final setini tecrübesi ile tamamen domine eden son Amerika Açık şampiyonu, üç kez servis kırdığı bu seti 6-1 kazanarak bu sene çıktığı 9. yarı final maçını da kazandı ve turnuvadaki dördüncü, sezondaki ise dokuzuncu finaline imza attı.

Rafael Nadal maçı 27 winner 26 basit hata ile tamamlarken, Bulgar rakibi ise 31 winner üretti ve 37 basit hata yaptı.



Daha önce en son 2005 yılında bu turnuvada mutlu sona ulaşan İspanyol raket, 2013 ve 2015 yıllarında ise final oynamış ancak her iki finalde de Novak Djokovic'i geçememişti.

Rafa finalde Nick Kyrgios/Alexander Zverev galibi ile oynayacak.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net