Dünya 1 numarası Andy Murray, son şampiyon unvanıyla geldiği Roma Masters'taki ilk maçında ev sahibi ülkeden Fabio Fognini'den set alamadı. 23'ü forehand kanadından olmak üzere toplam 31 kazanma vuruşu ürettiği buluşmada Murray'yi 6-2, 6-4'lük setlerle deviren Fognini, adını üçüncü turan yazdıran taraf oldu.

2007'de Roger Federer'i mağlup eden Filippo Volandri'den bu yana klasmanın zirvesindeki bir ismi yenen ilk İtalyan olan Fognini, vatandaşlarının 1 numaralı oyuncular karşısındaki 22 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi. ATP 29 numara Fognini, çeyrek final yolunda Viktor Troicki-Alexander Zverev galibiyle oynayacak.

FERRER 700, BERDYCH 600 DEDİ

Roma Masters'ın üçüncü günü Fognini haricinde iki isim için daha oldukça özeldi. Setlerde geriye düştüğü yüzleşmede Feliciano Lopez'i 4-6, 6-3, 6-1'le geçen David Ferrer, kariyerinin 700. galibiyetini alırken; 12 numaralı seribaşı Tomas Berdych de elemelerden gelen Carlos Berlocq'u 6-3, 6-4 yenip 600. maçını kazandı.