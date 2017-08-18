Dünya 6 numarası Garbiñe Muguruza Cincinnati'de düzenlenen WTA Premier 5 seviyesi turnuvası Western & Southern Open üçüncü turunda ABD'li Madison Keys'i 6-4, 3-6, 7-6(3)'lık setlerle geçerken güç bir geri dönüşe imza attı.

Tenisçiler ilk iki seti 90 dakika sonunda paylaştıktan sonra final setinde durum 2-2 olduğunda maça yağmur arası verildi.

Aranın ardından servis kırarak 4-2 öne fırlayan Keys, Wimbledon şampiyonu rakibinin üç oyun üst üste kazanarak maça dönmesine engel olamadı. Buna rağmen tekrar servis kıran Stanford şampiyonu Keys, 6-5'te maç için servis atmasına rağmen üç maç sayısından faydalanamadı.

Tie-break'i 7-3 ile noktalayan 4 numaralı seri başı Muguruza çeyrek finalde Svetlana Kuznetsova'nın rakibi oldu.

Öte yandan İspanyol tenisçi maça verilen yağmur arasında Barcelona'da gerçekleşen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı öğrendi ve ailesini aradı.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

