Türkiye, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda teniste takım mücadelesini çifte altın madalyayla tamamladı.





Başak Eraydın, Ayla Aksu, Melis Sezer ve Berfu Cengiz'den oluşan, Alaaddin Karagöz kaptanlığındaki Kadın Milli Takımı, şampiyonluk maçında Özbekistan ile karşı karşıya geldi.





Ayla Aksu'nun Komola Umarova önündeki 6-1, 6-0'lık galibiyetiyle 1-0 öne geçen Milliler, Başak Eraydın'ın Sabina Sharipova'yı 6-4, 6-4 yenmesiyle durumu 2-0'a getirdi ve zafere uzandı.





ERKEKLER DE SET KAPTIRMADI

İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın takımımızın ardından erkek takımımız da oynadığı hiçbir maçta set kaybı dahi yaşamadan kürsünün zirvesine çıktı.





Kaptanlığını Serkan Akın Dilek'in yaptığı, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Muhammet Haylaz ve Sarp Ağabigün'den meydana gelen Ay-yıldızlı ekip, final karşılaşmasında Pakistan'ı 2-0'la geçti.





Serinin ilk maçında Anıl Yüksel'in Muhammad Abid'i 6-0, 7-6 geçmesiyle avantajı yakalayan Milliler, Altuğ Çelikbilek'in Aqeel Khan'ı 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup etmesiyle işi bitirdi ve altın madalyayı kazandı.