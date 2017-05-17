Türkiye, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda teniste takım mücadelesini çifte altın madalyayla tamamladı.
Başak Eraydın, Ayla Aksu, Melis Sezer ve Berfu Cengiz'den oluşan, Alaaddin Karagöz
kaptanlığındaki Kadın Milli Takımı, şampiyonluk maçında
Özbekistan ile karşı karşıya geldi.
Ayla Aksu'nun Komola Umarova önündeki
6-1, 6-0'lık galibiyetiyle 1-0 öne geçen Milliler, Başak
Eraydın'ın Sabina Sharipova'yı 6-4, 6-4 yenmesiyle durumu 2-0'a
getirdi ve zafere uzandı.
ERKEKLER DE SET KAPTIRMADI
İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın
takımımızın ardından erkek takımımız da oynadığı hiçbir
maçta set kaybı dahi yaşamadan kürsünün zirvesine çıktı.
Kaptanlığını Serkan Akın Dilek'in
yaptığı, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Muhammet Haylaz ve
Sarp Ağabigün'den meydana gelen Ay-yıldızlı ekip, final
karşılaşmasında Pakistan'ı 2-0'la geçti.
Serinin ilk maçında Anıl Yüksel'in
Muhammad Abid'i 6-0, 7-6 geçmesiyle avantajı yakalayan Milliler,
Altuğ Çelikbilek'in Aqeel Khan'ı 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup
etmesiyle işi bitirdi ve altın madalyayı kazandı.