Pemra Aksu/Ayla Aksu çifti Rae/Robson tandemine 6-2, 6-2 yenilmekten kurtulamadı.

Estonya’nın başkenti Tallinn’in ev sahipliği yaptığı Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme mücadelelerinde boy gösteren Türkiye, yer aldığı C Grubu’nu bir galibiyet, iki mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayarak üst üste beşinci yılda da kümedeki pozisyonunu korudu.

8-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen organizasyondaki ilk maçında Letonya’ya 2-1 kaybeden, ikinci maçında Portekiz’i 2-1 yenen Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü ve son maçında dünya tenisinin güçlü ülkelerinden Büyük Britanya’ya 3-0 mağlup oldu.

Eşleşmenin açılış maçında ter döken 20 yaşındaki İpek Soylu, klasmanın 72. basamağındaki Heather Watson karşısında istediği performansı korta yansıtamadı. Soylu’yu 6-0, 6-1’lik setlerle geçen Watson, ülkesini 1-0 öne taşıdı.

ÇAĞLA SALLADI AMA YIKAMADI

Türkiye-Büyük Britanya serisinin ikinci maçı ise büyük çekişmeye sahne oldu. Senenin ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ta çeyrek final oynayan dünya 10 numarası Johanna Konta ile kozlarını paylaşan Büyükakçay, 5-3 geriye düştüğü birinci seti 7-5’le kazanmayı başardı.

Bu sezon oynadığı 16 maçta 14 galibiyeti bulunan Konta, ikinci sette servis yüzdesini yukarıya çekti. Beşinci oyunda yaptığı break’in avantajını koruyan Britanyalı raket, servisinde iki puan yitirdiği seti 6-4’le alıp mücadeleyi final setine uzattı.

Çağla karar setine iyi başlasa da eline geçen fırsatları kullanamayınca farkı açamadı. İkinci ve dördüncü oyunda dört servis kırma puanından faydalanamayan Büyükakçay, yedinci oyunda servisini kaptırıp geriye düştü. Maçın sonunu daha iyi oynayan Konta, 2 saat 37 dakikada elde ettiği 5-7, 6-4, 6-3’lük galibiyetle seride durumu 2-0’a getirdi.

ARKA ARKAYA BEŞİNCİ KEZ

Nihai skoru belirleyen çiftler maçında da Britanyalıların üstünlüğü vardı. Hafta başında Fed Cup tarafından Adanmışlık Ödülü’ne layık görülen Pemra Özgen ile milli formayı ilk kez terleten Ayla Aksu’nun kurduğu ortaklık, Jocelyn Rae/Laura Robson tandemi karşısında korttan 6-2, 6-2 ile yenik ayrılınca Kırmızı-beyazlılar seriyi 3-0 kaybetti.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz, yardımcı antrenörlüğünü Deniz Ataş, kondisyonerliğini Şahin Ünal, fizyoterapistliğini Turan Birol’un yaptığı, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu, Pemra Özgen, Berfu Cengiz’den kurulu Türkiye Fed Cup takımı, bu sonuçların ardından 2013’ten beri yarıştığı Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme’deki mücadelesini 2018’de de sürdürmeye hak kazandı.

Millilerin üçüncü olduğu C Grubu’nu Büyük Britanya yenilgisiz bir şekilde lider tamamlayıp üst kümeye çıkma maçı oynama vizesini cebine koydu. Letonya grup ikinciliğini elde ederken, dördüncü sırada kalan Portekiz ise alt kümeye düşmeme müsabakasına çıkacak.