Antalya'da düzenlenen Tennis Organisation Cup ITF turnuvasında iş birliği yapan Melis Sezer ve Berfu Cengiz, çiftlerde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Sezer/Cengiz ikilisi, finalde Ukraynalı rakiplerine yenilmekten kurtulamadı.
Organizasyonun 2 numaralı seribaşı ekibi Sezer/Cengiz, şampiyonluk maçında Diana Khodan/Mariya Koryttseva ile karşılaştı. 64 dakika süren finali 6-1, 6-4'le kaybeden Melis ve Berfu, ortaklıklarının ikinci turnuvasını ikincilikle tamamladı.
17 yaşındaki Berfu Cengiz, 10 bin dolar toplam ödüllü toprak kort turnuvasının tekler kategorisinde de yarı final oynama başarısı gösterdi.