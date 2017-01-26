Serena, tekler kariyerinin 23. slam zaferi için korta çıkacak.

Grand Slam arenasında dokuzuncu kez Serena-Venus Williams finalinin heyecanı yaşanacak. İlk yarı finalde Coco Vandeweghe'yi yenen ablası Venus'un ardından korta çıkan Serena, 50 dakikada tamamladığı maçta Mirjana Lucic-Baroni'ye yalnızca üç oyun verip Avustralya Açık'ta üst üste üçüncü, toplamda sekizinci finaline koştu.

2017 Avustralya Açın'ın en büyük hikayelerinden birine imza atan Lucic-Baroni karşısına çıkan dünya 2 numarası Serena, ilk servislerinde iki puan kaybı yaşadığı buluşmadan 6-2, 6-1'lik setlerle üstün ayrılıp kariyerinin 29. tekler slam finalindeki yerini almasını bildi.

2009 Wimbledon'dan bu yana ablası Venus ile ilk slam finalini oynayacak olan Serena, mutlu sona ulaştığı takdirde hem Steffi Graf ile paylaştığı Açık Dönem tekler şampiyonluğu rekorunun tek sahibi olacak hem de klasman liderliğini Angelique Kerber'den geri alacak.

Ali Katipoğlu - Melbourne