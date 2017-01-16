De Minaur, 2016 Wimbledon Gençler Şampiyonası'nda tekler finali oynamıştı.

Avustralya Açık'ın açılış gününde en çok konuşulan isimlerden ikisi 1999 doğumlu Alex De Minaur ve 1997 doğumlu Alexander Bublik'ti.

Show Court 3'te vatandaşlarının büyük desteğini yanına alan De Minaur, setlerde 2-1, oyunlarda 5-2 geride olduğu buluşmada maç puanı çevirip dev bir işe imza attı.

Turnuvanın şu ana kadarki en uzun karşılaşmasında Gerald Melzer'i 3 saat 43 dakika sonunda 5-7, 6-3, 2-6, 7-6, 6-1'le deviren De Minaur, böylece 2014 Amerika Açık'ta tur atlayan Borna Coric'ten beri slam maçı kazanan en genç raket oldu.

Dünya sıralamasının 301. basamağında yer alan, Melbourne'da wildcard ile boy gösteren Avustralyalı raket, ikinci turda 31 numaralı seribaşı Sam Querrey ile kozlarını paylaşacak.

BUBLIK'İN AYAK SESLERİ

Profesyonel kariyerinin ilk Grand Slam mücadelesini veren Bublik, elemelerden başlayan serüvenine bir galibiyet de ana tabloda ekledi.

Son iki slam turnuvasında çeyrek final gören 16 numaralı seribaşı Lucas Pouille önünde 16'sı ace olmak üzere toplam 39 kazanma vuruşu üreten Bublik, 6-0, 3-6, 6-3, 6-4'le adını ikinci tura yazdırdı.

1.93'lük Bublik'in bir sonraki rakibi, ilk turda Go Soeda'ya set şansı tanımayan Malek Jaziri olacak.









Ali Katipoğlu - Melbourne