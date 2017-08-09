Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı
Cengiz Durmuş, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit
Leblebici ve mill tenisçi Çağla Büyükakçay'ın katılımıyla
gerçekleştirilen TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin
basın toplantısı İstanbul'daki Four Seasons Otel'de yapıldı.
"HEYECANLIYIZ, GURURLUYUZ"
Basının
yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan TTF Başkanı Cengiz
Durmuş, "Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere
destekçilerimiz sayesinde birçok projeye imza atıyoruz. Sponsorlar
bu işin olmazsa olmazı. Türk tenisinin her zaman yanında olan
Türk Ekonomi Bankası'na teşekkürlerimi sunuyorum"
ifadelerini kullandı. TTF olarak ana amaçlarının tenisi ülkenin
tamamına yaymak olduğunu dile getiren Durmuş, TEB BNP Paribas
Tennis Stars Series gibi organizasyonların bu hedef yolunda büyük
önem taşıdığını vurguladı.
Geçen sene Ankara'da milli tenisçiler
Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan ile birlikte Eugenie Bouchard
ve Pat Cash gibi iki yıldızı ağırladıktan sonra bu sene Maria
Sharapova'nın gelmesinden ötürü çok heyecanlı olduklarını
söyleyen Durmuş, "Dünyanın en önemli spor figürlerinden
Maria Sharapova'yı Türk tenisseverlerle buluşturacak olmaktan
dolayı gururluyuz" dedi.
KUSURSUZ ORTAKLIK: TTF - TEB
TEB
Genel Müdürü Ümit Leblebici ise "Ana amacımız Türk
tenisçileri dünya yıldızlarıyla bir araya getirmek, tenisi
kitlelere, sokaklara taşımak. Türkiye Tenis Federasyonu ile
birlikte Türkiye'nin en iyi ortaklıklarından birisini
gerçekleştiriyoruz. TTF sayesinde milli sporcularımızı
etkinliklerimize çağırabiliyor, kendilerini tenisseverlerle
buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.
Türk tenisindeki birçok ilkin altında
imzası bulunan Çağla Büyükakçay da "Böylesine güzel ve
anlamlı bir organizasyonun parçası olmak gurur verici. Geçen yıl
TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinde Eugenie Bouchard
ile çok keyifli anlar yaşamıştık. Ankara Arena'ya çıkarken
dokuz bin tenissever beni müthiş bir şekilde karşılamıştı.
Gözyaşlarımı zor tutmuştum. Bu sene de benzer bir ortamda Maria
Sharapova ile oynayacak olmak unutulmaz bir deneyim olacak.
Sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
"KENDİ KAHRAMANLARIMIZI
ÇIKARIYORUZ"
Kasım ayındaki TEB BNP Paribas Tennis Stars
Series etkinliğinde kariyerinde beş slam zaferi bulunan dünya eski
1 numarası Rus yıldız Maria Sharapova ile buluşacak olan
Büyükakçay konuşmasını "Kısa bir dönem öncesine kadar
ülkede sınırlı sayıda turnuva varken, şimdilerde ise dünyada
ses getiren organizasyonlar düzenleyen bir ülke olduk. Artık kendi
kahramanlarımızı çıkarıyoruz. Federasyonumuza ve Türk
tenisine destek veren herkese çok teşekkür ederim" sözleriyle bitirdi.
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