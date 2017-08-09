Fotoğraf: Evrim Aydın

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici ve mill tenisçi Çağla Büyükakçay'ın katılımıyla gerçekleştirilen TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin basın toplantısı İstanbul'daki Four Seasons Otel'de yapıldı.





"HEYECANLIYIZ, GURURLUYUZ"

Basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere destekçilerimiz sayesinde birçok projeye imza atıyoruz. Sponsorlar bu işin olmazsa olmazı. Türk tenisinin her zaman yanında olan Türk Ekonomi Bankası'na teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. TTF olarak ana amaçlarının tenisi ülkenin tamamına yaymak olduğunu dile getiren Durmuş, TEB BNP Paribas Tennis Stars Series gibi organizasyonların bu hedef yolunda büyük önem taşıdığını vurguladı.





Geçen sene Ankara'da milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan ile birlikte Eugenie Bouchard ve Pat Cash gibi iki yıldızı ağırladıktan sonra bu sene Maria Sharapova'nın gelmesinden ötürü çok heyecanlı olduklarını söyleyen Durmuş, "Dünyanın en önemli spor figürlerinden Maria Sharapova'yı Türk tenisseverlerle buluşturacak olmaktan dolayı gururluyuz" dedi.





KUSURSUZ ORTAKLIK: TTF - TEB

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise "Ana amacımız Türk tenisçileri dünya yıldızlarıyla bir araya getirmek, tenisi kitlelere, sokaklara taşımak. Türkiye Tenis Federasyonu ile birlikte Türkiye'nin en iyi ortaklıklarından birisini gerçekleştiriyoruz. TTF sayesinde milli sporcularımızı etkinliklerimize çağırabiliyor, kendilerini tenisseverlerle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.





Türk tenisindeki birçok ilkin altında imzası bulunan Çağla Büyükakçay da "Böylesine güzel ve anlamlı bir organizasyonun parçası olmak gurur verici. Geçen yıl TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinde Eugenie Bouchard ile çok keyifli anlar yaşamıştık. Ankara Arena'ya çıkarken dokuz bin tenissever beni müthiş bir şekilde karşılamıştı. Gözyaşlarımı zor tutmuştum. Bu sene de benzer bir ortamda Maria Sharapova ile oynayacak olmak unutulmaz bir deneyim olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.





"KENDİ KAHRAMANLARIMIZI ÇIKARIYORUZ"

Kasım ayındaki TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinde kariyerinde beş slam zaferi bulunan dünya eski 1 numarası Rus yıldız Maria Sharapova ile buluşacak olan Büyükakçay konuşmasını "Kısa bir dönem öncesine kadar ülkede sınırlı sayıda turnuva varken, şimdilerde ise dünyada ses getiren organizasyonlar düzenleyen bir ülke olduk. Artık kendi kahramanlarımızı çıkarıyoruz. Federasyonumuza ve Türk tenisine destek veren herkese çok teşekkür ederim" sözleriyle bitirdi.













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