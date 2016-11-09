Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki ATP Challenger turnuvasında korta çıkan Marsel İlhan, açılış turunda şanssız bir mağlubiyet aldı. 29 yaşındaki milli tenisçi, klasmanın 196. basamağındaki Mısırlı rakibi Mohamed Safwat'a tie-break ile sonuçlanan iki set neticesinde yenilerek elendi.

Her iki raketin de tüm servis oyunlarını kazandığı buluşmadan 1 saat 27 dakika sonunda 7-6(6), 7-6(3) ile üstün ayrılan Safwat, adını ikinci tura yazdırdı. Marsel, ekim ayının son haftasında Macaristan'daki ATP Challenger turnuvasında şans tanımadığı Safwat'a böylece rövanşı kaptırmış oldu.

85 bin avro toplam ödüllü salon turnuvasında teklerde elemelerde kalan Cem İlkel ve Sarp Ağabigün ise ortaklık kurdukları çiftler mücadelesine birinci turda veda etti. İlkel/Ağabigün çifti, Andrey Golubev/Andrei Vasilevski tandemine 6-4, 6-3'lük setlerle kaybetti.