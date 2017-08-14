30 yaşındaki milli tenisçi Marsel İlhan, teklerde bu sezon ikinci, toplamda 16'ncı Futures zaferini Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Belglobal Cup'ta kucakladı.

1 numaralı seribaşı olarak mücadele verdiği organizasyonda sırasıyla Fransız, Kırgız, Belaruslu ve Çek rakiplerini yenerek finale gelen Marsel, şampiyonluk maçında oldukça üstün bir oyun ortaya koydu.

Birinci servislerinden %82 ile puan çıkardığı finalde Britanyalı Jonathan Gray'e servis kırma şansı tanımayan İlhan, 73 dakika sonunda 6-1, 6-2 ile galibiyete uzanarak kupayı müzesine götürdü.

Kariyerinde dört ATP Challenger şampiyonluğu da bulunan Marsel, bu hafta yine aynı adresteki Futures turnuvasında raket sallayacak.

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