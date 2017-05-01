Dünya sıralamasının sekizinci basamağındaki Marin Cilic, TEB BNP Paribas İstanbul Open’da yarı finale yükselirken elini çabuk tuttu. Garanti Koza Arena’da 2 numaralı seribaşı olarak raket sallayan Hırvat yıldız, 45 dakikada tamamladığı ve yalnızca 19 puan kaybı yaşadığı karşılaşmada Belçikalı rakibi Steve Darcis’yi 6-1, 6-1’le saf dışı bıraktı.





İstanbul’daki serüvenine Damir Dzumhur galibiyetiyle başlayan Cilic, turnuvanın 8 numarası Darcis önünde mücadeleye çok hızlı bir başlangıç yaptı. İlk üç oyunda tek puan yitiren 2014 Amerika Açık şampiyonu, hızını kesmedi ve 20 dakika süren seti 6-1’le noktaladı.





İkinci sette de ilk setin benzeri bir senaryo vardı. Sete servis kırarak başlayan 1.98’lik Hırvat, beşinci oyunda bir break daha yaptı ve maçı kopardı. Bu seti de 6-1’le hanesine yazdıran Cilic, böylece Acapulco’nun ardından bu sezonki ikinci yarı finaline ilerledi.





Cilic, final yolunda son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Diego Schwartzman ile kozlarını paylaşacak.









DIEGO’DAN 10. İSTANBUL GALİBİYETİ

TEB BNP Paribas İstanbul Open’da 2015’te yarı final oynayan, 2016’da ise mutlu sona ulaşan Diego Schwartzman, 2017’de de son dörde kalmayı başardı. Klasmanın 46. basamağındaki Arjantinli tenisçi, ilk setini 2-4’ten çevirdiği maçta Dusan Lajovic’i 7-5, 6-2 ile geçip İstanbul’da oynadığı 11. maçta 10. galibiyetine imza attı.