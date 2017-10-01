Dünya 5 numarası Marin Cilic, Tokyo’da yoluna set kaybetmeden devam ediyor. Rakuten Open 2. tur mücadelesinde ev sahibi raket Yasutaka Uchiyama ile karşılaşan Cilic, 6-3 ve 6-4’lük setler sonucunda tur atlayan taraf oldu.

Amerika Açık’ta Diego Schwartzman’a elendikten sonra sadece Davis Cup ve Laver Cup’ta korta çıkan Hırvat raket, böylece 1 aylık aranın ardından döndüğü tur kapsamındaki turnuvalarda peş peşe 2. galibiyetini de almış oldu. Cilic, Rakuten Open ilk tur mücadelesinde Stefanos Tsitsipas’ı da set kaybetmeden mağlup etmişti.

Açılış setinin 8. oyununda ve ikinci setin ise hemen başında rakibinin servislerini kırmayı başaran Cilic, maçın tamamında kendi servislerini tutunarak ve rakibine sadece 1 break puanı göstererek rahat bir oyunla galibiyete uzanmayı başardı. Hırvat raket, böylece kariyerinde ilk kez karşılaştığı Uchiyama’ya karşı korttan galibiyetle ayrılmış oldu.



İKİ SETLİK GALİBİYETLER

Rakuten Open’da bugün beş karşılaşma daha oynandı. Günün erken saatlerinde oynanan maçlarda rahat galibiyetler dikkat çekti. Dolgopolov Medvedev’i, Mannarino Vesely’i, Chengdu şampiyonu Goffin Lopez’i ve Schwartzman ise Tomic’i set vermeden geçmeyi başardı.



Tokyo’da günün üç sete giden ve sürpriz bir sonuçla tamamlanan tek maçı ise Ryan Harrison ve Kevin Anderson arasında oynandı. Son Amerika Açık finalisti ve sezonun son bölümünün en formda raketlerinden biri olan Dünya 16 numarası Anderson, Amerikalı Harrison’a 3-6 6-1 ve 7-6’lık setlerle kaybetmekten kurtulamadı ve turnuvaya veda etti.



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)