Doping cezasının Nisan'da bitmesinin ardından Stuttgart ve Roma'da tura geri dönen ancak sakatlığı nedeniyle kortlardan yeniden uzak kalan Maria Sharapova'ya yılın son Grand Slam'i olan Amerika Açık ana tablosu için wild card verildiği açıklandı.

Rus tenisçi Fransa Açık'tan wild card alamamış, Wimbledon'a ise sakatlığı nedeniyle wild card başvurusu yapmamıştı.

2006'da Amerika Açık'ta şampiyonluğa uzanan Maria Sharapova sakatlığı nedeniyle Stanford'daki ikinci tur maçından ve Cincinnati'deki Western and Southern Open turnuvasından da çekilmişti.



Geçtiğimiz yılın Amerika Açık gençler şampiyonu Kayla Day, eski gençler 1 numarası Taylor Townsend ve Fransız Amandine Hesse Amerika Açık tarafından tek kadınlar ana tablosu için wild card verilen diğer tenisçilerden birkaçı.

Yılın son Grand Slam'i 28 Ağustos'ta başlayacak.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

