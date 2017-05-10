Senyör takviminin en önemli ulusal organizasyonu Türkiye Senyörler Takım Şampiyonası, Manavgat’taki Ali Bey Club kortlarında başladı. 12. kez düzenlenen organizasyonda bu yıl katılım rekoru kırıldı.







30 kulüpten 133 takımın 13 kategoride yarıştığı şampiyonada korta çıkan tenisçi sayısı 734’ü buldu. Ömer Eralp ve Birol Kasapoğlu’nun başhakemlik yaptığı Türkiye Senyörler Takım Şampiyonası’nda 25 hakem görev aldı. 11 takımla turnuvaya katılan Levent Tenis Kulübü en fazla takımla mücadele eden kulüp oldu.





Şampiyonada Çarşamba günü oynanacak maçların ardından kategorilerinde final grubuna yükselen takımlar belli olacak. 13 Mayıs Cumartesi günü sona erecek final grubu maçlarından sonra dereceye giren takımlar belli olacak.









KATEGORİ SAYISI ARTACAK

TTF Hakem Kurulu Başkanı ve turnuvanın gözlemcisi Erkan Çağlayan, şampiyonada bu yıl hem takım hem de oyuncu rekoru kırıldığını söyledi. Geçen yılki turnuvada 105 takımın yarıştığını belirten Çağlayan, “Hem oyuncu hem de takım sayısı bakımından geçen yıla göre yüzde 25’lik bir artış var. Şampiyonaya ilginin artması sevindirici. Gelecek yıllarda yeni kategoriler ekleyerek katılımı daha da artırmak istiyoruz” dedi.



