Ekaterina Makarova Washington D.C.'de düzenlenen WTA International turnuvası Citi Open finalinde Julia Goerges'i 3-6, 7-6(2), 6-0'lık setlerle geçerek mutlu sona ulaştı.

İlk seti kaybettikten sonra ikinci sette 5-2 öne geçen Makarova üstünlüğünü koruyamayarak Julia Goerges'in 6-5'te maç için servis kullanmasına engel olamadı.

Buna karşın Makarova Alman tenisçinin servisini kırmayı başardı ve ikinci seti tie-break ile noktaladıktan sonra üçüncü sette rakibine oyun alma şansı tanımayarak kupaya uzanan taraf oldu.



Daha önce Citi Open'da üç kez yarı finale çıkan ancak ilk finaline bu yıl ulaşan Rus tenisçi bu sonuçla Şubat 2014'ten bu yana ilk WTA şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Makarova bu şampiyonluğun ardından klasmanda 16 basamak yükselerek 42. sıraya yerleşti.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

