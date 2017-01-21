Melbourne Park'ta 2011'den beri dördüncü turdan aşağısıyla yetinmeyen Ekaterina Makarova, düzeni bu sene de sürdürdü. Rus raket, Rod Laver Arena'da günün açılış maçında dünya 6 numarası Dominika Cibulkova'yı 6-2, 6-7, 6-3'lük setlerle devirdi.

Bu adreste 2015'te yarı final gören Makarova, maça çok hızlı başladı. Skoru bir saatten kısa bir süre içerisinde 6-2, 4-0'a getiren solak tenisçi, bu anda itibaren tıkandı. Makarova'nın dört oyunluk serisine beş oyunluk bir seriyle cevap veren 2014 finalisti Cibulkova, 5-4 öne geçti.

Sette kalmak için servis attığı 10. oyunda üç set puanı kurtaran Makarova, akabinde işi tie-break'e götürdü. Geri dönüşünü tie-break'i 7/3'le kazanarak taçlandıran Cibulkova, kendisi adına bitti denilen maça bir anda ortak oldu.

Turnuvaya 30 numaralı seribaşı olarak katılan Makarova, Slovak rakibi karşısında final setinde kontrolü yeniden eline geçirdi. Servis attığı oyunlarda Cibulkova'nın yakaladığı servis kırma puanlarında soğukkanlılığını koruyan Makarova, sekizinci oyunda bulduğu break'in ardından 2 saat 53 dakika sonunda maça noktayı koydu.

Geçmişteki üç buluşmalarında da boyun eğdiği Cibulkova karşısında şanssızlığını kıran Makarova, dördüncü turda Johanna Konta ile karşı karşıya gelecek. 9 numara Konta ise dünya eski 1 numarası Caroline Wozniacki'yi 6-3, 6-1'lik setlerle yenerek yoluna devam etti.

Ali Katipoğlu - Melbourne