Petra Kvitova, 2011 ve 2014 yıllarında Wimbledon şampiyonluğu yaşamıştı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir kortlardan uzak kalan ve tedavisini Çek Cumhuriyeti'nin Prostejov şehrindeki evinde sürdüren Petra Kvitova, evine giren hırsız tarafından saldırıya uğradı.

26 yaşındaki raketin sözcüsü Karel Tejkal yaptığı açıklamada, bıçaklı saldırgana karşı kendini savunmaya çalışan Kvitova'nın sol el tendonlarında yaralanma olduğunu fakat hayati bir durumun söz konusu olmadığını ve tedaviye başlandığını belirtti.

Polis raporuna göre sabah 8.30 sularında gerçekleşen saldırının ardından Petra Kvitova, resmi sosyal medya sayfalarından açıklama yaptı.

Kvitova: "Bugün evimde bıçaklı biri tarafından saldırıya uğradım. Kendimi savunmaya çalışırken sol elimden ciddi bir yara aldım. Şoktayım, hayatta olduğum için şanslıyım. Yara ciddi görünüyor, uzmanlarla görüşmem gerekecek. İyi olduğumu ve savaşacağımı bilmenizi istiyorum." sözlerini sarfetti.

Polis sözcüsü Frantisek Korinek ise, 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz failin olay yerinden kaçtığını ve polis ekiplerinin şahsın peşine düştüğünü belirtti.

Ayak sakatlığının ardından dönüş tarihini önümüzdeki ay düzenlenecek Hopman Cup turnuvası olarak belirleyen Kvitova, son olarak henüz iyileşemediği için turnuvaya katılamayacağını açıklamıştı.





Özgün Çağlar Deniz