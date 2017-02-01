Indian Wells dördüncü turundaki büyük buluşmada kortta Roger Federer fırtınası esti. Avustralya Açık finalinde devirdiği ezeli rakibi Rafael Nadal'a rövanşı vermeyen tecrübeli oyuncu baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 6-2, 6-3 ile kazanarak çeyrek finale yükseldi. Nadal'a karşı ilk kez üst üste üçüncü kez galip gelen Federer, ezeli rekabetteki galibiyet sayısını da 13'e yükseltti.

Miami'deki 13 yıl önceki ilk buluşmalarından bu yana ilk kez bir turnuvada çeyrek final öncesi karşılaşan iki oyuncu arasındaki 36. randevuya Federer hızlı başladı. Bundan önceki karşılaşmalarında rakibinin back-hand'ine gönderdiği toplarla puan bulan Nadal'ın planı tutmadı. Agresif oyunundan taviz vermeyen Federer altı back-hand winner ürettiği ilk seti 33 dakika içinde hanesine yazdırmayı başardı. İkinci setin başında bulduğu break'le Nadal'ın direncini kıran Roger Federer servisinden yüzde 84'le puan çıkardığı bu seti de 6-3 alarak mücadeleye noktayı koydu.

Roger Federer, Indian Wells çeyrek finalinde, dünya 2 numarası Novak Djokovic'i geçen Avustralyalı genç oyuncu Nick Krygios ile karşılaşacak.





(Merthan Can)