Alman raket Julia Goerges, Moskova'da düzenlenen Kremlin Kupası'nda dünya 28 numarası ev sahibi tenisçi Daria Kasatkina'yı 6-1, 6-2'lik setlerle mağlup ederek, bu yıl çıktığı dördüncü WTA finalindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Mallorca, Bükreş ve Citi Açık'ta gördüğü finallerden boynu bükük ayrılan Alman tenisçi, 2011'den bu yana kazandığı ilk tekler şampiyonluğuyla dünya sıralamasında ilk 20'ye dönmeyi ve Zhuhai'da düzenlenecek olan WTA Elite Trophy turnuvasına katılmayı garantilemiş oldu.

Turnuvaya 7 numaralı seri başı olarak katılan Goerges, kariyerinin üçüncü tekler şampiyonluğunu kazandığı 66 dakikalık mücadelede ilk servisinden %90 ile puan çıkarırken 33 de puan vuruşu kaydetti.

Dünya sıralamasında en yüksek basamaktaki Alman tenisçi olma ünvanını 2012'den bu yana elinde bulunduran Angelique Kerber'den devralan Goerges, "Altı yıldır bu noktaya gelebilmek için çok çalıştım. Bu anı Dasha [Kasatkina] ile paylaşmak da benim için çok önemli." diye konuştu.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

