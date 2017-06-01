Çıktığı son 5 maçı kaybeden ve Hong Kong ve Kremlin turnuvalarından çekildiğini açıklayan Britanyalı dünya 10 numarası Johanna Konta, ayağındaki sakatlık nedeniyle 2017 sezonunu noktaladı.



Singapur'daki WTA Finalleri ve Zhuhai'daki WTA Elite Trophy'ye katılmaya hak kazanamayan ancak her iki turnuvada da birinci yedek konumunda bulunan Konta, "Ayağımdaki sakatlık iyiye gidiyor. Ancak doktorlarım ayağımı dinlendirmemde fayda olacağını söyledi." diye konuştu.

Öte yandan Britanyalı raket, 2017 başında çalışmaya başladığı koçu Wim Fissette ile de yollarını ayırdığını duyurdu. Daha önce Kim Clijsters, Victoria Azarenka ve Simona Halep gibi isimlerle çalışan Belçikalı koç ile Miami'de kariyerinin en büyük şampiyonluğunu kazanan ve Wimbledon'da yarı final gören Konta, "Bu kararı karşılıklı verdik ve dostça ayrıldık. Beraber çok şey başardık ve ona sabrı ve çalışkanlığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konta yaptığı yazılı açıklamada, gelecek için "heyecanlı ve iyimser" olduğunu da belirtti.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

