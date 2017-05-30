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Miami'de elde ettiği şampiyonluğun ardından çıktığı toprak kort turnuvalarında istediği sonuçları elde edemeyen Johanna Konta'ya bir darbe de Fransa Açık'ta geldi. Dünya 8 numarası Konta, Paris'teki Grand Slam turnuvasının ilk turunda Tayvanlı Hsieh Su-Wei'ye 1-6, 7-6, 6-4'le boyun eğdi.

Merkez kort Philippe Chatrier'de günün ilk maçında sahne alan Konta, açılış setini 6-1'le hanesine yazdırdıktan sonra çiftler dünya eski 1 numarası Hsieh'nin geri dönüşüne engel olamadı. İkinci seti 7/2'lik tie-break ile cebine koyan 31 yaşındaki Hsieh, güçlü performansını final setinde de sürdürdü.

5-4 üstün girdiği onuncu oyunda dört servis kırma puanı kurtaran Hsieh, eline geçen ikinci maç puanında hata yapmadı ve 6-4'le maçı noktaladı. 2 saat 15 dakikada galibiyete uzanan Hsieh'in toplamda Konta'dan 11 puan daha az kazanması (94-105) ilginç bir istatistik olarak kayıtlara geçti.

7 numaralı seribaşı Konta, üçüncü kez raket salladığı Roland Garros'ta yine tur geçme başarısı gösteremezken, bu adreste 2014'te çiftler zaferine uzanan Hsieh ise ikinci turda ABD'li Taylor Townsend ile eşleşti.

KEYS ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Fransa Açık'ta 12 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Madison Keys, kağıt üstünde zor gözüken birinci tur maçını oldukça rahat bir şekilde kazandı. Son olarak Strasbourg'da çeyrek final oynayan Ashleigh Barty'yi 6-3, 6-2 ile geçen Keys, bu sezon toprak zemindeki ilk galibiyetine imza attı.





Ali Katipoğlu - Paris