Mischa Zverev, 2015'in mart ayında ilk 1000'in dışında yer alıyordu.

Novak Djokovic'in ikinci turda Denis Istomin'e kaybetmesiyle Melbourne'da şampiyonluğun en büyük favorisi konumuna gelen Andy Murray, eline geçen bu fırsatı değerlendiremedi. Dünya 1 numarasının yoluna dördüncü turda taş koyan isim 7-5, 5-7, 6-2, 6-4'le Alman raket Mischa Zverev oldu.

Kariyerini 2012-2016 yılları arasında ITF ve ATP Challenger Turu'nda sürdüren ve Grand Slam turnuvalarına katılamayan 29 yaşındaki Zverev, 5-3'ten çevirdiği açılış setini üst üste dört oyun kazanarak 7-5'le hanesine yazdırdı.

Avustralya Açık'ta daha önce oynadığı beş finalden yenik ayrılan Murray, ilk sette olduğu gibi ikinci sete de hızlı başlamasına karşın rakibinin 0-3'den dönmesine engel olamadı. 5-4 gerideyken servis attığı 10. oyunda dört set puanı kurtaran Zverev, iki oyun sonra ise servisini sıfıra karşı kırdırınca set 7-5'le Murray'ye gitti.

İkinci turda John Isner'e karşı setlerde 0-2'den dönerken maç puanı kurtaran Mischa, kusursuz bir üçüncü set oynadı. Beşinci ve yedinci oyunlarda servis kırdığı bu sette yalnızca bir basit hata yapan solak raket, 6-2 ile setlerde tekrar öne geçti.

Klasmanın 50. basamağındaki Zverev, dördüncü sete de servis kırarak girdi. Break'i geri almaya çalışan Murray'ye etkili servis-voleleriyle nefes aldırmayan Zverev, üstünlüğünü koruyarak 3 saat 33 dakika sonunda dev bir işin altına imzasını koydu.





Tenis yaşantısının en büyük galibiyetine koşarken file önündeki tam 118 denemesinin 65'inden puanla ayrılan Zverev, basit hata alanında da Murray'yi geride bıraktı (26-28).

Bu turnuvaya dek Grand Slam arenasındaki en iyi derecesi 2008 Wimbledon'da oynadığı üçüncü tur olan Mischa Zverev, Avustralya Açık çeyrek finalinde Roger Federer ile karşı karşıya gelecek.

Ali Katipoğlu - Melbourne