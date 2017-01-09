Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenen Hopman Cup'ta 29. yıl heyecanı geride kalırken, Kristina Mladenovic ve Richard Gasquet'nin temsil ettiği Fransa, sezon başlangıcının geleneksel takım şampiyonasında ikinci kez mutlu sona ulaştı.

İsviçre, Almanya ve Büyük Britanya ile birlikte yer aldıkları A Grubu'nu namağlup zirvede bitirip finale yükselen Maviler, B Grubu'nu İspanya, Çek Cumhuriyeti ve ev sahibi Avustralya'nın önünde lider tamamlayan Amerika Birleşik Devletleri ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Perth Arena'daki finalin açılış maçında Jack Sock'ı bir maç puanı çevirip 6-3, 5-7, 7-6(6) ile geçen Gasquet, ilk puanı ülkesinin hanesine yazdırdı. Kadınların buluşmasında ise Mladenovic'i 6-4, 7-5 yenen Coco Vandeweghe, heyecanı çiftler maçına uzattı.

Kupanın sahibini belirleyen çiftler müsabakası, maçların uzamasını önleyen Fast4 formatında oynanırken Vandeweghe/Sock tandemini 4-1, 4-3 ile mağlup eden Mladenovic/Gasquet ikilisi, Hopman Cup'ta Fransa'yı 2014'ten sonra yine zafere taşıdı.