İki gün evvel temsilcimiz
Çağla Büyukakçay’ı yenen Amerikalı Shelby Rogers’ın kafaca ne kadar sağlam
oyuncu olduğundan bahsetmiştik. Bugün ise o sağlamlığı ciddi bir testten
geçeceği belliydi çünkü karşısında Fransız ve 13 numaralı seribaşı Kristina
“Kiki” Mladenovic vardı ve maç Suzanne Lenglen’de oynandı. Roland Garros seyircisinin çılgın desteğinden
belki de en çok ilham alan kadın oyuncuya karşı show court’lardan birinde maç
oynamanın ne kadar zor olduğunu merak edenler bir tur evvel Mladenovic’in
yendiği Jennfier Brady’ye sorabilirler. Kiki’ye 9-7'lik final setiyle yenilen Brady, Philippe Chatrier’de ona karşı maç oynamayı “kulağımın içine sanki biri mikrofon
koymuştu” olarak tanımlamıştı.
Halbuki son sete
girildiğinde Rogers çok iyi bir tempo yakalamıştı. İkinci set 4-5 geride iken Mladenovic kötü
bir oyun oynayıp bir anda kendi servisini ve ikinci seti kaybetmişti. Son setin
ilk oyununda Rogers kendi servisinde kırma puanı tehlikesinden usta bir vuruşla
kendini kurtarmış, o oyunu kazanmış, bir de üstelik çekişmeli geçen ikinci oyunu
kazanıp servis kırma avantajını da eline geçirmişti. Kendi servisini de alıp
3-0 öne geçmiş, bir servis kırma avantajını iki defa daha koruyarak 5-2 önde
duruma gelmişti.
Ne olduysa orda oldu.
Kendi servisinde dört puan arka arkaya alıp 5-3’e gelen Kiki bir anda sanki
maçın döneceğini hisseden Suzanne Lenglen seyircisinin pozitif enerjisini
arkasına almıştı. 5-3’te Rogers’ın servisini de puan kaybetmeden kıran Fransız
raket bir sonraki oyunu da sadece bir puan kaybederek kazandı. Yani 5-2’den
5-5’e gelene kadar sadece bir puan kaybetti. Her kazandığı puanda ise Suzanne
Lenglen seyircisi coştukça coştu, sesleri yükseldi, ve tribünler birden Fed Cup
atmosferine büründü. Tabii burada 5-3 oyununu Rogers’ın kötü oynamasının da rol
oynadığını inkar edemeyiz.
O oyunda bir backhand, bir forehand basit hatalar
yapan Rogers, oyunu ise çok rahat pozisyonda iken bulduğu ve bitirmesi gereken
bir backhand voleyi dışarı atarak kaybetti. Hani olur ya birden elinizdeki maç gitmeye başlar, seyircilerin ve
rakibin de bunu hissettiğini anlarsınız, stres üzerinize çöker ve bir anda
dirseğiniz şişmiş gibi hissedersiniz, raket ağırlaşır ve topa vuramaz hale
gelirsiniz. İşte Rogers’a adeta bu oldu 5-3’te.
Bu kadar hayal
kırıklığına rağmen 5-5’te çok sağlam oynamasını bilen Rogers artık bütün
stadyuma karşı oynuyordu. Kiki ise binlerce seyirciden topladığı enerji ile
inanılmaz vuruşlar yapmaya başladı. Maçın son iki oyununda belki de kendi adına
turnuvanın en güzel tenisini oynadı. 5-5 oyununda dört tane forehand winner vuran
Kiki, Amerikalı'nın servisini kırdı. Son oyunda da bir winner vuran ve muazzam
geri vuruşları ile Rogers’i üç defa hata yapmaya zorlayan Mladenovic, maçı
forehand winner ile rakibini ters köşe yaparak bitirdiğinde tribünler adeta
karnaval havasına büründü.
Dünya 14 numarası Mladenovic'in dördüncü tur rakibi son şampiyon Garbine Muguruza olacak.
Mert Ertunga - Paris