Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

İki gün evvel temsilcimiz Çağla Büyukakçay’ı yenen Amerikalı Shelby Rogers’ın kafaca ne kadar sağlam oyuncu olduğundan bahsetmiştik. Bugün ise o sağlamlığı ciddi bir testten geçeceği belliydi çünkü karşısında Fransız ve 13 numaralı seribaşı Kristina “Kiki” Mladenovic vardı ve maç Suzanne Lenglen’de oynandı. Roland Garros seyircisinin çılgın desteğinden belki de en çok ilham alan kadın oyuncuya karşı show court’lardan birinde maç oynamanın ne kadar zor olduğunu merak edenler bir tur evvel Mladenovic’in yendiği Jennfier Brady’ye sorabilirler. Kiki’ye 9-7'lik final setiyle yenilen Brady, Philippe Chatrier’de ona karşı maç oynamayı “kulağımın içine sanki biri mikrofon koymuştu” olarak tanımlamıştı.

Halbuki son sete girildiğinde Rogers çok iyi bir tempo yakalamıştı. İkinci set 4-5 geride iken Mladenovic kötü bir oyun oynayıp bir anda kendi servisini ve ikinci seti kaybetmişti. Son setin ilk oyununda Rogers kendi servisinde kırma puanı tehlikesinden usta bir vuruşla kendini kurtarmış, o oyunu kazanmış, bir de üstelik çekişmeli geçen ikinci oyunu kazanıp servis kırma avantajını da eline geçirmişti. Kendi servisini de alıp 3-0 öne geçmiş, bir servis kırma avantajını iki defa daha koruyarak 5-2 önde duruma gelmişti.

Ne olduysa orda oldu. Kendi servisinde dört puan arka arkaya alıp 5-3’e gelen Kiki bir anda sanki maçın döneceğini hisseden Suzanne Lenglen seyircisinin pozitif enerjisini arkasına almıştı. 5-3’te Rogers’ın servisini de puan kaybetmeden kıran Fransız raket bir sonraki oyunu da sadece bir puan kaybederek kazandı. Yani 5-2’den 5-5’e gelene kadar sadece bir puan kaybetti. Her kazandığı puanda ise Suzanne Lenglen seyircisi coştukça coştu, sesleri yükseldi, ve tribünler birden Fed Cup atmosferine büründü. Tabii burada 5-3 oyununu Rogers’ın kötü oynamasının da rol oynadığını inkar edemeyiz.

O oyunda bir backhand, bir forehand basit hatalar yapan Rogers, oyunu ise çok rahat pozisyonda iken bulduğu ve bitirmesi gereken bir backhand voleyi dışarı atarak kaybetti. Hani olur ya birden elinizdeki maç gitmeye başlar, seyircilerin ve rakibin de bunu hissettiğini anlarsınız, stres üzerinize çöker ve bir anda dirseğiniz şişmiş gibi hissedersiniz, raket ağırlaşır ve topa vuramaz hale gelirsiniz. İşte Rogers’a adeta bu oldu 5-3’te.

Bu kadar hayal kırıklığına rağmen 5-5’te çok sağlam oynamasını bilen Rogers artık bütün stadyuma karşı oynuyordu. Kiki ise binlerce seyirciden topladığı enerji ile inanılmaz vuruşlar yapmaya başladı. Maçın son iki oyununda belki de kendi adına turnuvanın en güzel tenisini oynadı. 5-5 oyununda dört tane forehand winner vuran Kiki, Amerikalı'nın servisini kırdı. Son oyunda da bir winner vuran ve muazzam geri vuruşları ile Rogers’i üç defa hata yapmaya zorlayan Mladenovic, maçı forehand winner ile rakibini ters köşe yaparak bitirdiğinde tribünler adeta karnaval havasına büründü.

Dünya 14 numarası Mladenovic'in dördüncü tur rakibi son şampiyon Garbine Muguruza olacak.

Mert Ertunga - Paris