Toronto'da düzenlenen Rogers Cup'ta dünya 3 numarası Angelique Kerber ABD'li Sloane Stephens'a 6-2,6-2'lik setlerle boyun eğerek turnuvaya veda etti.

Stephens 58 dakikalık mücadele boyunca ilk servisinden %73 ile puan çıkardı ve bu sonuçla kariyerinin ilk Rogers Cup çeyrek finaline yükseldi.

Geçtiğimiz yıl sol ayağından geçirdiği sakatlık nedeniyle kortlardan uzak kalan 24 yaşındaki tenisçi klasmanın 934. basamağında bulunuyor.

Sloane Stephens'ın çeyrek finaldeki rakibiyse Citi Open şampiyonu Makarova'yı eleyen Lucie Safarova oldu.

Toronto'da dün oynanan karşılaşmalar sonucu oluşan diğer bir çeyrek final eşleşmesindeyse Venus Williams'ı eleyen 5 numaralı seri başı Elina Svitolina, Ashleigh Barty'yi üç sette geçen Garbiñe Muguruza ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan turnuvaya Julia Goerges ve Svetlana Kuznetsova'yı eleyerek hızlı bir giriş yapan ABD'li genç tenisçi CiCi Bellis üçüncü turda Fransız rakibi Caroline Garcia'ya 6-4, 6-2'lik setlerle yenilerek Rogers Cup'a veda etti.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net









