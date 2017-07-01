Bu yıl bir türlü istikrar yakalayamayan Alman dünya eski 1 numarası Angelique Kerber, Pekin'de düzenlenen Çin Açık ikinci turunda Alizé Cornet'ye 6-4, 6-4'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Turnuvaya 10 numaralı seri başı olarak katılan ve ilk turda Japon Naomi Osaka'yı geçen Kerber, %81 ile ilk servis bulan rakibine bir buçuk saat sonunda mağlup olmaktan kurtulamadı.

Dünya sıralamasında 37. basamakta bulunan ve Wuhan ve Guangzhou'da çeyrek final gören Cornet, üçüncü turda Caroline Garcia-Elise Mertens eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Günün bir diğer maçındaysa WTA Turu'nda bu yılın en çok maç kazanan ismi Caroline Wozniacki, bu yıl Tokyo'da mağlup ettiği Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-2, 6-2 ile geçerek üçüncü tura yükselmeyi başardı.

STEPHENS PEKİN'DE DE KAYIP

Amerika Açık'ın sürpriz şampiyonu Sloane Stephens, vatandaşı Christina McHale'a 6-3, 6-0'lık setlerle mağlup olarak Wuhan Açık'tan sonra Çin Açık'a da birinci turda veda etti.

Yağmur nedeniyle birkaç saat geç başlayan mücadelde 33 basit hata yapan Stephens, ilk servisindense yalnızca %46 ile puan çıkarabildi. Koşulların ikisini de etkilediğini söyleyen ABD'li tenisçi "Ama [McHale] bu durumla daha iyi başa çıktı." diye konuştu.

Dünya sıralamasında 71. sırada bulunan McHale ikinci turda, Rumen Sorana Cirstea ile karşı karşıya gelecek.

Öte yanda dünya 1 numarası Garbiñe Muguruza, Barbora Strycova karşısında ikinci sette hastalığı sebebiyle maçtan çekilerek turnuvaya birinci turda veda etti.

27 dakikada 6-1 ile kaybettiği ilk sette 16 basit hata yapan İspanyol raket, ikinci setin ilk iki oyununu kaybettikten sonra maçtan çekildi. Hastalığa Wuhan'da yakalandığı bir virüsün sebep olduğunu söyleyen Muguruza, "Turnuva başlamadan önce çekilmek istemedim. Kendime son bir şans tanıyabileceğimi düşündüm." diye konuştu.

Dünya 29 numarası Strycova ikinci turda Alman Julia Goerges ile karşı karşıya gelecek.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net



