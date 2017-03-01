2016'nın başında dünya sıralamasında ilk 100'ün dışında yer alan Elena Vesnina, bir sene sonra kariyerinin en büyük zaferine uzanarak ilk 10'un kıyısına kadar geldi. 30 yaşındaki Rus raket, etkileyici bir geri dönüş gerçekleştirdiği Indian Wells finalinde Svetlana Kuznetsova'yı 6-7, 7-5, 6-4'le devirip büyük ödülü kucakladı.

Klasmanın sekizinci basamağındaki Kuznetsova karşısında 5-4 üstünken bir set puanı kaçırdığı açılış setini 8/6'lık tie-break neticesinde kaybeden Vesnina, ikinci sette de 4-1 geriye düştü. Ancak maçı bırakmayan Vesnina, üst üste dört oyun alıp öne geçtikten sonra 7-5'le setleri dengeledi.

Aralarında Angelique Kerber ve Venus Williams'ın da bulunduğu zorlu bir yolu aşarak finale ulaşan Vesnina, pes etmeyen karakterini karar setinde de ortaya koydu. 2-4'ten çevirdiği bu seti yakaladığı dört oyunluk seriyle 6-4 kazanan Vesnina, tam üç saat dolarken mücadeleyi noktaladı.

Rakibi Kuznetsova'yı Indian Wells'teki üçüncü finalinde de şampiyonluktan eden Vesnina, dünya sıralamasında 13. basamağa çıkıp klasman rekorunu kırarken, başarısının karşılığı olarak yaklaşık 1,2 milyon doları kasasına koydu.

WTA TEKLER SIRALAMASI (İLK 100)