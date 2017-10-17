Spor Dünyası Yayıncılık tarafından 2006 yılının Kasım ayında ilk sayısı çıkan Tenis Dünyası, Türk basınının en uzun süreli spor dergilerinden biri olma yolunda ilerliyor. Dergi, Amerika Açık şampiyonu Sloane Stephens kapağıyla çıkan 89. sayısıyla 11 yılı geride bıraktı.

Yılın son Slam turnuvası Amerika Açık'ın ayrıntılı olarak ele alındığı son sayıda Ömer Sevil, Sloane Stephens'ın 11 ayda koltuk değneklerinden Slam zaferine götüren süreci irdeledi. Tenis Dünyası'nın süreki yazarlarından Emre Yazıcıol da Amerika Açık'ın ortaya çıkardığı 'Doğru bilinen yanlışlar'ı kaleme aldı. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bu yıl ilk kez organize edilen ve büyük ilgi gören Laver Cup ile Davis Cup yarı finallerini de Baran Güven'in kaleminden okuyabilirsiniz.

69. American Express İstanbul Challenger ve 10. TEB İzmir Cup'ı geniş bir ekiple izleyen Tenis Dünyası iki turnuvayla ilgili değerlendirmelerini özel fotoğraflarla süsledi. Ayrıca üç önemli senyör organizasyonu Hülya Cup, Levent Open ve Fehmi Kızıl turnuvaları da son sayıda geniş şekilde yer alıyor. Bekir Emre, Cem Tınaz ve Beytullah Aldemir de son sayıya yorumlarıyla katkıda bulunuyor.

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