Jelena Ostapenko zorlu finali 54 winner ve aynı sayıda basit hata ile tamamladı.

İki gün önce 20 yaşına giren Jelena Ostapenko için 'Peri Masalı' gerçek oldu. Letonyalı tenisçi, Fransa Açık tek kadınlar finalinde Simona Halep'i 4-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı. Roland Garros'a 2015'te elemelerin ilk turunda, geçen yıl ise ana tablonun ilk turunda veda eden genç tenisçi bu yıl arka arkaya dört seribaşı raketi geçerek mutlu sona ulaştı.

Ostapenko, 1968'de başlayan Açık Dönem'de seribaşı olmamasına rağmen zafere ulaşan ilk tenisçi unvanını elde etti. Letonyalı oyuncu ayrıca Iva Majoli'den bu yana turnuvayı kazanan en genç tenisçi oldu. Sekizinci Grand Slam deneyiminde kupa kaldırmayı başaran 2006, şampiyonluk ödülü olarak 1.8 milyon euro kazandı.

Finale gelene kadar oynadığı altı maçta 245 kazanma puanı üreten Ostapenko, Halep karşısında da 54 kazanma vuruşuna imza attı. Agresif ve korkusuz oyunuyla dikkat çeken genç oyuncu keyif veren stiliyle kadınlar tenisine heyecan getirdi.

Daha önce profesyonel seviyede ilk turnuva zaferini bir Grand Slam'de kazanan son oyuncu Gustavo Kuerten olmuştu. Guga, Ostapenko'nun doğduğu 8 Haziran 1997 günü Roland Garros şampiyonu olarak kariyerinin ilk kupasını kaldırmıştı.

RÜYALARIM GERÇEK OLDU

Ödül töreninde sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Jelena Ostapenko, şampiyonluğa hala inanamadığını söyledi. Grand Slam kupasının çocukluk yıllarından bu yana en büyük hayali olduğunu söyleyen genç raket, "Rüyalarım gerçek oldu. Belki bunu anlamam birkaç gün ya da birkaç haftamı alacak. Final maçında 10 dakika önce çok heyecanlandım. İkinci setin ortalarında da heyecanım arttı. Daha sonra kaybedecek hiçbir şeyim olmadığını düşündüm ve finalin keyfini çıkarmaya odaklandım" diye konuştu.

Merthan Can