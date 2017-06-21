Türkiye’de düzenlenen 60 bin dolar seviyesindeki beş ITF turnuvasından biri olan TEB Kültürpark Cup Uluslararası Tenis Turnuvası’nın basın toplantısı, Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Server Uyaroğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Necimoğlu, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Başak Eraydın ile Turnuva Direktörü Zeynep Kavak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.



23 farklı ülkeden toplam 54 sporcunun ter döktüğü zorlu organizasyona ev sahipliği yapan Kültürpark Tenis Kulübü’nün başkanlığını yürüten Server Uyaroğlu, sözlerine TEB Kültürpark Cup’ın tanıtımına verdiği desteklerden ötürü basın mensuplarına teşekkür ederek başladı. Milli sporcuların yanı sıra dünya çapında kayda değer sıralamalara sahip tenisçileri ağırlamaktan dolayı gururlu olduklarını vurgulayan Uyaroğlu, tenisseverleri ücretsiz olarak takip edebilecekleri maçlara davet etti.

İzmir’de bu sene ilk kez gerçekleşen TEB Kültürpark Cup’ı geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Necimoğlu, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere turnuvanın ana sponsoru Türk Ekonomi Bankası, ev sahibi Kültürpark Tenis Kulübü ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Necimoğlu, tenisin daha da yaygınlaşmasını, Türkiye’yi bir tenis ülkesi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Turnuva Direktörü Zeynep Kavak ise toplam 60 bin dolar para ödülünün dağıtıldığı TEB Kültürpark Cup hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Çiftler kupasının 23 Haziran Cuma, tekler kupasının 24 Haziran Cumartesi günü sahibini bulacağını söyleyen Kavak, elemelerden gelen isimlerle birlikte ana tabloda yer alan 32 oyuncunun 11’ini Türk sporcuların oluşturduğunu ifade etti.

BÜYÜKAKÇAY: ÜLKEMDE OYNAMAK ÇOK ÖZEL

TEB Kültürpark Cup’ta 5 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Çağla Büyükakçay, “Ülkemdeki bir turnuvada mücadele etmek çok özel bir duygu. Benim için ekstra motivasyon oluyor. Kariyerimin en büyük şampiyonluğunu (2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup) geçtiğimiz sene kendi ülkemde kazanmıştım. Diliyorum ki İzmir’de Türk tenisi adına yine tarihi bir hafta yaşayacağız” dedi.

Fransa Açık’ta başarılı bir performans sergilediğini belirten Büyükakçay, önümüzdeki hafta katılacağı Wimbledon elemeleri için umutlu konuştu. “Roland Garros’ta ilk turda dünya 25 numarası Mirjana Lucic-Baroni’yi yenerek kariyerimin en özel galibiyetlerinden birini aldım. Parlak bir turnuvayı geride bıraktım. Teknik ekibimle birlikte bu yıl farklı bir karar aldık ve Wimbledon öncesi çim zemindeki bir turnuvaya katılmayıp ülkemdeki bir organizasyonda oynamayı tercih ettim. TEB Kültürpark Cup’ın Wimbledon öncesi güzel bir hazırlık olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

ERAYDIN: TENİSE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Sezonun formda oyuncularından Başak Eraydın ise Türkiye’deki bir turnuvada mücadele etmenin onur verici olduğunu, seyircilerin desteğinin kendisini olumlu yönde etkilediğini söyledi. “Son aylarda kariyerimde birçok ilke imza attım. Emeklerimin karşılığını almaya başladım. Fransa Açık’ta ilk Grand Slam deneyimimi yaşadım, müthiş bir tecrübe oldu” diyen turnuvanın 6 numaralı seribaşı ismi Eraydın, Türkiye’de tenise olan ilginin her geçen gün arttığını, yakalanan başarıların birçok genci bu spora teşvik etmesinin çok sevindirici olduğunu dile getirdi.