2002 Amerika Açık'tan bu yana bir Grand Slam turnuvasına ilk kez klasmanda ilk 16'nın dışında yer alarak katılan Roger Federer, Melbourne Park'taki ikinci maçında rahat bir galibiyet aldı. Bu adreste altı zaferi bulunan Federer, elemelerden gelen rakibi Noah Rubin'e set şansı tanımadı.

Rod Laver Arena'da seyirci karşısına çıkan 17 numaralı seribaşı, iki saatin biraz üzerinde tamamladığı maçta Rubin'i 7-5, 6-3, 7-6 ile yenip adını son 32'ye kaydettirdi. Federer, üçüncü turda 10 numara Tomas Berdych ile karşı karşıya gelecek.

Bir diğer İsviçreli yıldız Stan Wawrinka ise Martin Klizan karşısında büyük tehlike atlattığı açılış turunun ardından bu defa sıkıntı yaşamadı. Erken turlar için zor bir kura çeken Stan, 46 kazanma vuruşu ürettiği maçta Steve Johnson'ı 6-3, 6-4, 6-4'le geçti.

2014 şampiyonu ve dünya 4 numarası, bir sonraki sınavını Sırp raket Viktor Troicki önünde verecek.

Ali Katipoğlu - Melbourne