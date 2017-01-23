İkinci turda son şampiyon Novak Djokovic'i eleyerek rakibine 2008 Wimbledon'dan bu yana Grand Slam turnuvalarındaki en erken vedasını yaşatan Denis Istomin'in Melbourne Park'taki müthiş macerası dördüncü turda son buldu. Klasmanın 117. basamağındaki Özbek raket, 15 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'a dört sette kaybetti.

Margaret Court Arena'daki buluşmada üç basit hata yaptığı açılış setini 6-2 ile kazanarak seyircileri bir kez daha heyecanlandıran Istomin, ikinci sette de Dimitrov'u bir hayli zorladı. Ancak seti 7/2'lik tie-break'le hanesine yazdıran Dimitrov, rakibinin direncini bir nevi kırmış oldu.

Karşılaşmanın geri kalan bölümü, Istomin'in belinden yaşadığı sakatlığın da etkisiyle tek taraflı bir mücadeleye sahne oldu. Yakaladığı erken break'lerle kontrolü ele geçiren Dimitrov, üçüncü ve dördüncü sette oyuna giren birinci servislerinde yalnızca iki puan bıraktı.

2 saat 25 dakika sonunda korttan 2-6, 7-6, 6-2, 6-1'le üstün ayrılan Bulgar yıldız, 2014 Avustralya Açık'tan sonra slam arenasındaki ilk çeyrek finaline ilerledi. Dimitrov'un bir sonraki rakibi 11 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin olacak.

Majör organizasyonlarda ikinci kez son sekize kalan Goffin ise dünya 8 numarası Dominic Thiem'i 5-7, 7-6, 6-2, 6-2'lik setlerle yenmeyi başardı. Goffin'in 29 basit hata yaptığı maçı Thiem 58 basit hatayla tamamladı.





Ali Katipoğlu - Melbourne