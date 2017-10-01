Chengdu tenis turnuvasında şampiyonluğa ulaşan isim Denis Istomin oldu. Kariyerinin beşinci şampiyonluğunu arayan dünya 113 numarası Baghdatis'in ilk setin 6.oyununda sakatlık sebebiyle maçtan çekilmesi ile mutlu sona ulaşan Özbek tenisçi 2015 yılından sonraki ilk kupasını da kazanmış oldu.

Her iki raketin de karşılıklı etkili servis oyunları ile başladığı final mücadelesinde ilk setin 6.oyununda, Baghdatis kendi servis oyununda durum 40-15 Istomin lehine iken sırt sakatlığından dolayı bir anda kendini yere bıraktı ve sonrasında mücadeleye devam edemedi. Yalnızca 25 dakika süren maçta Baghdatis'in bu mecburi vedasıyla kupaya uzanan Özbek tenisçi kariyerinde ikinci kez kupa kaldırma sevincine de ulaşmış oldu.

Maçtan sonra karışık duygular içerisinde olduğunu belirten Istomin "Şampiyon olduğum için tabi ki mutluyum ancak Baghdatis için de son derece üzgünüm, en kısa sürede yeniden tura dönmesi için dua edeceğim" ifadelerini kullandı.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net