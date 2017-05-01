22 yaşındaki Ukraynalı yıldız Elina Svitolina, bu sezon üçüncü, toplamda yedinci tekler zaferine TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta uzandı. İstanbul’da 1 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Svitolina, finalde Belçikalı rakibi Elise Mertens’i 6-2, 6-4’le geçip 2014 ve 2015’te çiftler şampiyonluklarının ardından Garanti Koza Arena’da bir kupa daha kaldırdı.







Sırasıyla Victoria Kamenskaya, Alexandra Cadantu, Sorana Cirstea ve Jana Cepelova’yı yenerek ilerlediği finalde 6 numaralı seribaşı Mertens karşısında mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan Svitolina, 17 dakikada 5-0’a ulaştı. Altı maçlık bir galibiyet serisiyle finale gelen Mertens, üst üste iki oyun alıp sette kalsa da sekizinci oyunda bir break daha yapan Svitolina 6-2 ile seti noktaladı.









Etkili oyununu ikinci sette de sürdüren Svitolina, yine kısa sürede farkı açtı. 4-1 geriye düşen Belçikalı Mertens, bu noktada direniş gösterdi ve yakaladığı üç oyunluk seriyle durumu 4-4’te eşitledi. Ancak güçlü bir maç sonu oynayan dünya 13 numarası Svitolina, kendi servisine tutunduktan sonra servis kırıp 6-4’le noktayı koydu.





75 dakika süren karşılaşmayı Svitolina 16 kazanma vuruşu, 11 basit hata ile tamamlarken; Mertens cephesinde bu istatistikler 17-18 olarak kayıtlara geçti.





Şubat ayında Taipei ve Doha’da kazandığı zaferlere yenisini ekleyen Svitolina, 2015’te Marakeş’teki birinciliğin ardından tenis yaşantısının ikinci toprak kort şampiyonluğunu kucakladı. Ocak ayında Hobart’ta oynadığı ilk finalde sevinen Mertens’in final maçlarındaki yeni kaydı ise 1-1 oldu.





Şampiyon Elina Svitolina ve finalist Elise Mertens’e ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Koza World of Sport Genel Müdürü Yavuz Selek, Garanti Koza Yönetim Kurulu Üyesi Ergül Hacim ve Turnuva Direktörü Paul McNamee takdim etti.







