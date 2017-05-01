Tenis dünyasının gözlerini diktiği TEB BNP Paribas İstanbul Open’daki dev finalde sevinen Marin Cilic oldu. Hırvat yıldız, Garanti Koza Arena’da dolu tribünler önünde oynanan şampiyonluk maçında Kanadalı rakibi Milos Raonic’i 7-6(3), 6-3’lük setlerle devirip toprak zeminde ikinci, toplamda 17. zaferine uzandı.





1 ve 2 numaralı seribaşlarını buluşturan finalin birinci setinde beklendiği üzere servis düellosu izlendi. Her iki raket de servislerine tutunmayı başarırken, 6-6’da dengelenen setin düğümünü tie-break çözdü. Kritik oyunda daha az hata yapan Cilic, 70 dakika süren seti 7/3’lük tie-break’le tamamladı ve kupa yolunda ilk adımı attı.





2014 Amerika Açık şampiyonu Cilic, ikinci oyunda sinyalini verdiği break’i dördüncü oyunda buldu. Raonic’in servisini 15’e karşı kırıp durumu 3-1’e getiren Cilic, bir sonraki oyunda 0/40’tan dönüp break üstünlüğünü korudu. Üç oyun sonra maç için servise geçen Chila, dokuzuncu ace’ini atarak 6-3’le maça noktayı koydu.





Tam iki saat süren karşılaşma boyunca birinci servislerinden %82 ile puan çıkaran Cilic, 30 kazanma vuruşunun yanında 17 basit hata yaptı. Kariyerinin ilk toprak kort finalinde boy gösteren Raonic cephesinde ise bu istatistikler sırasıyla 19 ve 21 olarak kayıtlara geçti.









Bu sezonki ilk kupasını kaldıran 28 yaşındaki Marin Cilic, 2012 Umag’dan bu yana süren toprak zemindeki şampiyonluk orucunu da bozmuş oldu. TEB BNP Paribas İstanbul Open şampiyonluğu neticesinde 250 puanın yanı sıra 78,270 avro para ödülünü cebine koyan Cilic, yeni haftaya bir basamak yükselişte 7 numaradan giriş yapacak.





Kendisini Miami Masters’tan bu yana kortlardan uzak bırakan sakatlık sonrası ilk turnuvasını oynayan Raonic ise üçüncü buluşmasını yaptığı Cilic’e ikinci kez boyun eğerken, final maçlarındaki kaydının 8-13’e gerilemesine engel olamadı.