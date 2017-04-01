TEB BNP Paribas İstanbul Cup finali turnuvanın 1 nolu seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile Belçikalı Elise Mertens arasında oynanacak.





Garanti Koza Arena'da oynanan ilk yarı final maçında Jana Cepelova’yı 6-2 ve 6-3’lük skorla geçerek finale yükseldi. Svitolina, İstanbul’da Lesia Tsurenko’dan sonra ikinci Ukraynalı finalist oldu.





22 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, 2017’deki üçüncü WTA şampiyonluğuna emin adımlarla ilerliyor. TEB BNP Paribas İstanbul Cup yarı finalinde sıralamanın 97 numarasındaki Jana Cepelova ile oynayan Svitolina, 72 dakika süren maçta rakibinin servisini altı kez kırdı. Cepelova’ya karşı oynadığı maçlarda galibiyet üstünlüğünü 4-1’e yükselten Elina Svitolina, adını finale yazdırmayı başardı.





Bu yıl turda yaptığı 29 maçın 24’ünü kazanan Elina Svitolina, Tayvan ve Dubai’de iki WTA şampiyonluğuna imza atmıştı. Kariyerinde 6 tekler şampiyonluğu olan başarılı tenisçi, pazar günü şampiyonluk maçını kazanması halinde İstanbul Cup tarihinde hem tekler, hem de çiftler kupası bulunan ikini oyuncu olacak. Bu başarıya daha önce Agnieszka Radwanska ulaşmıştı.





Svitolina’nın başarısıyla, TEB BNP Paribas İstanbul Cup tarihinde 1 numaralı seribaşı beşinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.









MERTENS ZORLANMADAN FİNALDE

Garanti Koza Arena’da günün ikinci yarı finalinde sahne alan Elise Mertens, oldukça güçlü bir performansa imza atarak kariyerinin ikinci finaline adım attı.



Bir önceki turda son şampiyon Çağla Büyükakçay’ı saf dışı bırakan Mertens, ikinci kez karşı karşıya geldiği 3 numaralı seribaşı Irina-Camelia Begu’ya yine şans tanımadı. Şubat ayındaki Fed Cup serisinde 3-6, 7-5, 7-5 yendiği Begu’ya bu kez yalnızca iki oyun kaptıran Mertens, 67 dakika sonunda 6-1, 6-1’le adını finale yazdırdı. Turnuvanın 6 numarası Mertens, mücadele boyunca 17 kazanma vuruşuna imza attı.

Ocak ayında mutlu sona ulaştığı Hobart International sonrası WTA düzeyinde ikinci kez şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanan klasmanın 65. basamağındaki Mertens, finalde Elina Svitolina ile kozlarını paylaşacak.

21 yaşındaki Belçikalı tenisçi, bir önceki gün ABD’li partneri Nicole Melichar ile birlikte Çağla Büyükakçay/Timea Babos ikilisini eleyerek çiftler kategorisinde de finale kalmıştı.



