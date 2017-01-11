Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta eleme kuraları çekildi. Melbourne'daki dev organizasyonda elemelerde boy gösteren tek Türk sporcu İpek Soylu, birinci turda Belaruslu Aryna Sabalenka ile eşleşti.

Büyükler kariyerinde ikinci kez Melbourne Park'ta raket sallayacak olan 20 yaşındaki milli tenisçi, bu adreste 2016'daki eleme mücadelesinde açılış turunda Rus Vera Dushevina'ya kıyasıya bir maçın ardından 2-6, 6-2, 8-6 mağlup olmuştu.

Soylu'nun 12 sıra ilerisinde klasmanın 146. basamağında yer alan 1998 doğumlu Sabalenka ise aralık ayında gerçekleşen ve 1 numaralı seribaşı olarak ter döktüğü TEB Ankara Cup'ta yarı finale kadar ilerleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Avustralya Açık elemelerindeki İpek Soylu-Aryna Sabalenka ilk tur eşleşmesi, yarın (12 Ocak Perşembe) TSİ 02.00'de başlayan programda 15 nolu kortun ikinci maçı olarak planlanmış durumda.

AVUSTRALYA AÇIK KADINLAR ELEME TABLOSU

AVUSTRALYA AÇIK ERKEKLER ELEME TABLOSU