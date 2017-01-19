Avustralya Açık’ta ana tablonun dördüncü gününde çiftler kategorisinde
korta çıkan İpek Soylu, büyük çekişmeye sahne olan bir mücadelenin ardından sezonun
ilk Grand Slam turnuvasına açılış turunda veda etti.
Melbourne’de gerçekleşen dev organizasyona teklerde elemelerin birinci
turunda veda eden Soylu, Arjantinli Maria Irigoyen iş birliği yaptığı
çiftlerdeki ilk sınavını Barbora Krejcikova/Galina Voskoboeva ekibi önünde
verdi.
Çiftler kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında ter döken Soylu
ile partneri Irigoyen, birinci seti son oyunda kaptırdıkları servis neticesinde
6-4 kaybetti. Soylu/Irigoyen tandemi, ikinci sette 2-0 geriye düşse de mücadeleden
kopmadı ve son sekiz oyunun altısını kazanıp 6-4’e ulaştı.
Birlikte ikinci turnuvalarını oynayan Soylu ve Irigoyen, Çek-Kazak
ortaklığı karşısında final setinde iki önemli şans kaçırdı. İlki üçüncü,
ikincisi yedinci oyunda elde ettikleri break’leri hemen akabindeki oyunda geri
veren Soylu/Irigoyen, böylece rakiplerini maça tekrar ortak etti.
Müsabakanın sonunda daha güçlü bir performans sergileyen Krejcikova/Voskoboeva
ikilisi, yakaladıkları üç oyunluk seriyle 6-4’ü buldu ve maça noktayı koydu. Soylu/Irigoyen’i
2 saat 2 dakika sonunda 6-4, 4-6, 6-4’lük skorla mağlup eden Krejcikova/Voskoboeva,
Melbourne Park’ta ikinci tura yükselen takım oldu.
Ali Katipoğlu - Melbourne