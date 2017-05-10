Macaristan'ın Dunakeszi şehrindeki 25 bin dolar ödüllü ITF toprak kort turnuvasında 1 numaralı seribaşı olarak raket sallayan İpek Soylu, ilk iki maçında set kaybı yaşamadan çeyrek finali yakaladı.





İkinci tur sınavını Hırvat Ana Vrljic önünde veren 21 yaşındaki milli tenisçi, altı kez servis kırma başarısı gösterdiği mücadeleden 1 saat 45 dakika sonunda 7-5, 6-2 ile üstün ayrıldı ve yoluna devam etti.





Soylu'nun çeyrek finaldeki rakibi 2017 Avustralya Açık gençler şampiyonu Ukraynalı Marta Kostyuk olacak.



