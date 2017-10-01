Genç raket İpek Öz, kariyerinin ikinci çiftler zaferine Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Tennis Organisation Cup ITF turnuvasında uzandı.
Özbek Albina Khabibulina ile ortaklık kuran Öz, büyük çekişmeye sahne olan finalde Reka-Luca Jani/Sofiya Kovalets ekibini maç tie-break neticesinde devirdi.
Mücadeleden 1 saat 42 dakika sonunda 7-5, 1-6, 11/9'luk skorla üstün ayrılmayı başaran Öz/Khabibulina ikilisi, şampiyonluk kupasını müzelerine götürdü.
18 yaşındaki İpek, çiftlerdeki ilk birinciliğini bu sene ağustos ayında Berfu Cengiz ile birlikte elde etmişti.
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