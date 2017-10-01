İpek Öz

Cumhuriyet Kızları ITF turnuvasında elemelerin ikinci gününde sekiz karşılaşma oynandı. Ev sahibi raketlerimiz İpek Öz, Hülya Esen ve Cemre Anıl’ın korta çıktığı günde, ana tabloda yer alacak son sekiz isim belli olurken, sporcularımızdan sadece İpek Öz günü galibiyetle kapattı.



İkinci eleme gününde korta çıkan Antalya Tennis Organisation Cup şampiyonu İpek Öz, bir diğer ev sahibi raketimiz Hülya Esen ile karşı karşıya geldi. İlk seti 6-1’le hanesine yazdıran İpek, ikinci seti de 6-3 kazanarak elemelerden adını ana tabloya yazdırmayı başaran tek raketimiz oldu.



Elemelerin 1 numaralı seribaşı ismi Oana Georgeta Simion ve iki numaralı seribaşı Natalja Kostic, günün korta çıkan diğer önemli isimleri oldu. Bulgar Vaneva’yı 6-0 6-4 ile geçen Simion ve Kazak Grinchishina’ya 6-3 6-3’lük skorla saf dışı bırakan Kostic, ana tablodaki yerlerini almayı başardılar.



Günün son maçında, elemelerin 10 numaralı seribaşı Cemre Anıl, ana tablo mücadelesinde Belçikalı Vanlangendonck ile karşılaştı. Rakibi karşısında varlık gösteremeyen Cemre, 6-1 6-3'lük setler sonucunda kaybetti ve Cumhuriyet Kızları’na ikinci eleme turunda veda etti.



Yüksek seribaşı olan favorilerin adlarını ana tabloya yazdırmayı başardığı elemelerin ikinci turunda; Ekaterina Yashina, Kateryna Sliusar, Karen Barritza ve Polina Golubovskaya günü galibiyetle kapatan diğer isimler oldu.

