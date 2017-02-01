Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki WTA turnuvasında mücadele veren milli tenisçi İpek Soylu, çiftler kategorisinde Belçikalı partneri Elise Mertens ile birlikte yarı finale yükselmeyi başardı.

Çeyrek finalde 2 numaralı seribaşları Shuko Aoyama/Yang Zhaoxuan ile karşı karşıya gelen Soylu/Mertens tandemi, maç tie-break’i neticesinde galibiyete uzandı. Rakiplerini 1 saat 18 dakika sonunda 6-2, 3-6, 10/5’le deviren Soylu ve Mertens, böylece isimlerini son dört ekip arasına yazdırdı.

Çiftlerde dünya sıralamasında 75. basamakta bulunan Soylu ve ortağı Mertens, Malezya Açık yarı finalinde Nao Hibino/Varatchaya Wongteanchai ile Ashleigh Barty/Casey Dellacque takımları arasındaki buluşmanın kazananıyla oynayacak.

www.ttf.org.tr