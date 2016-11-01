Çiftler klasmanının 77. basamağında yer alan 20 yaşındaki milli tenisçi İpek Soylu, Tayvan'ın başkenti Taipei'de katıldığı WTA 125K turnuvasında Britanyalı partneri Naomi Broady ile birlikte yarı finali yakaladı.

Toplam 125 bin dolar para ödüllü Taipei Open'da 3 numaralı seribaşı ekip olarak mücadele veren Soylu/Broady, çeyrek finalde buluştukları Chan Chin-Wei/Riko Sawayanagi tandemine set şansı tanımadı. Birinci servislerinden %90'la puan çıkardıkları maçta Tayvan-Japonya ortaklığını 6-2, 6-4'le geçen Soylu ve Broady, son dört ekip arasındaki yerlerini aldı.

İpek Soylu/Naomi Broady çiftinin final yolundaki rakipleri Rus tandem Natela Dzalamidze/Veronika Kudermetova olacak.