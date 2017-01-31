3-5 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs Rum Kesimi karşısında deplasmanda Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup 1. Tur maçına çıkacak Türkiye Davis Cup takımının üyelerinden Cem İlkel, milli görev öncesi kupa sevinci yaşadı.
Davis Cup ekibinin Antalya'da oynadığı son hazırlık turnuvası niteliğindeki GD Tennis Cup'ta 6 numaralı seribaşı olarak ter döken İlkel, finalde Hollandalı Tallon Griekspoor ile karşı karşıya geldi.
Sırasıyla İsviçreli, Rus, Alman ve Çek rakiplerini eleyerek geldiği finalde açılış setini 6-4'le hanesine yazdıran İlkel, ikinci sette Griekspoor'un rahatsızlığından ötürü maçı bırakmasıyla mutlu sona ulaştı.
Tekler kariyerinin ikinci Futures şampiyonluğunu kucaklayan 21 yaşındaki milli tenisçi, ilk birinciliğini 2014'ün Kasım ayında yine Antalya'da elde etmişti.
www.ttf.org.tr