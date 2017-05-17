Geride bıraktığımız haftada Özbekistan'ın Karşi şehrinde kariyerinin ikinci ATP Challenger finalini oynayan Cem İlkel, aynı ülkede bu kez Semerkant şehrinde çıktığı ATP Challenger turnuvasına açılış turunda veda etti.

Karşi'deki ikincilik derecesinin ardından dünya sıralamasında 72 sıra tırmanışla 254. basamağa yerleşerek klasman rekorunu yenileyen Cem, Semerkant'taki ilk maçında tecrübeli Ukraynalı raket Sergiy Stakhovsky ile karşı karşıya geldi.

21 yaşındaki milli tenisçi, toprak zemindeki organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Stakhovsky önünde onuncu oyunda üç set puanı çevirse de birinci seti 7/2'lik tie-break neticesinde kaybetti.

İkinci sette ise istediği performansı korta yansıtamayan İlkel, 1 saat 19 dakika süren mücadelede Stakhovsky'ye 7-6, 6-2 yenilerek turnuvanın dışında kalmaktan kurtulamadı.

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