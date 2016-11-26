Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in ev sahipliğinde gerçekleşen 2016 Davis Cup finalinde ilk gün geride kaldı. Dün oynanan iki tekler müsabakasıyla startı verilen final serisinde ilk gün 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Marin Cilic ile Federico Delbonis'i buluşturan serinin ilk maçı, beş setlik epik bir mücadeleye sahne oldu. İlk iki seti 6-3 ve 7-5'le alan Cilic, üçüncü sette de skor 3-3'ken iki servis kırma puanı yakaladı fakat bu puanları savuşturmayı başaran Delbonis, servisine tutunduktan sonra maça geri döndü.

Üçüncü ve dördüncü set sırasıyla 6-3 ve 6-1'le Delbonis'e giderken kazananı tayin edecek son sette ise Cilic'in üstünlüğü vardı. Karar setini 6-2'yle hanesine yazdıran 1.98 boyundaki Hırvat tenisçi, böylece serinin ilk düellosundan galibiyetle ayrılarak ülkesini 1-0 öne geçirdi.

Zagreb'deki finalin ikinci maçı ise "ace canavarı" Ivo Karlovic ile Arjantin'in finaldeki en büyük kozu olan Juan Martin del Potro'yu buluşturdu. Mücadele boyunca tam 35 ace üreten rakibine kendi servislerinde son derece sağlam durarak yanıt veren Del Potro, 6-4, 6-7(6), 6-3 ve 7-5'lik setlerin ardından tarihinin ilk Davis Cup zaferini arayan Tangoculara 1-1'lik eşitliği getirdi.

Fed Cup'la birlikte tenisin ülkeler bazındaki en önemli organizasyonu olan Davis Cup'ta bu yılın şampiyonunu belirleyecek olan final mücadelesine bugün oynanacak çiftler maçıyla devam edilecek. Ev sahibi Hırvatistan, Ivan Dodig/Franko Skugor ikilisiyle kortta yer alırken Arjantin de Leonardo Mayer/Gudio Pella tandemini sahaya sürecek.

Yunus Dilber

