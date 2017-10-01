36 yaşındaki Roger Federer, Şangay Rolex Masters finalinde sergilediği kusursuza yakın performansla Rafael Nadal’ı mağlup etmeyi başardı. Rakibine servis kırma puanı bile göstermeyen Federer, 6-4 ve 6-3’lik setlerle zafere ulaştı.



Bu sezon daha önce üç kez karşılaştığı ve tamamında mağlup ettiği Nadal’a karşı Şangay’da da üstün oynayan İsviçreli raket, hem rakibini bu sezon dördüncü kez mağlup etti hem de 2017’deki altıncı şampiyonluğunu elde etti. Böylece dünya 2 numarası Avustralya Açık, Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon şampiyonluklarının yanına Şangay Rolex Masters’i de ekledi.



Şangay Rolex Masters şampiyonluğu, Roger Federer’in sert kortlarda kazandığı 700. maç olurken, aynı zamanda Masters 1000 seviyesindeki turnuvalarda elde ettiği 350. galibiyet olarak kayıtlara geçti. Masters 1000 seviyesinde 350. maçını kazanmayı başaran İsviçreli, bu performansıyla 27 Masters 1000 kupasını kazanmış oldu.



Rafael Nadal’ı mağlup eden İsviçreli raket, bu sezon ilk 10 içerisindeki rakiplerine karşı derecesini 10-1’e getirmiş oldu. Ezeli rakibi Nadal’a karşı 15. galibiyetini elde eden Federer, aynı zamanda bu zaferle kariyerinin 94. kupasını kazandı. Öte yandan bu şampiyonluk Federer’in tüm zamanaların en çok şampiyonluk yaşayan raketleri listesinde Ivan Lendl ile birlikte ikinciliği paylaşması anlamına geliyor. Listenin 1 numarası ise kariyeri boyunca 109 kupa kazanan Jimmy Connors.



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)